Ешь и худей: ТОП-3 продукта для ускорения метаболизма [ Редактировать ]
Процесс похудения может быть долгим. Поэтому многие пытаются ускорить его, и сделать это можно с помощью продуктов, которые уже, скорее всего, есть дома, передает newsyou.info.
Шпинат
Шпинат богат витамином А, железом и фолиевой кислотой. Кроме этого, он может снизить аппетит, помогая сократить потребление калорий и побудив тело сжигать жир. Этот эффект достигается благодаря натуральным соединениям, называемым тилакоидами.
Овсянка
Помимо 4 граммов клетчатки, повышающих чувство наполненности, в овсянке присутствует такое же количество белка, сколько содержится в яйце. Ученые обнаружили, что употребление овсянки на завтрак приводит к большему чувству сытости, снижению голода и меньшему потреблению калорий при следующих приемах пищи.
Миндаль
Это практически натуральная таблетка для похудения. Исследование взрослых с избыточным весом и ожирением показало, что в сочетании с диетой с ограничением калорий употребление чуть более четверти стакана орехов может снизить вес более эффективно всего через две недели!
Ранее диетологи рассказали о полезной альтернативе молоку.
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