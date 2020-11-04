У Черкасах пологовий будинок прийматиме хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
А ще - 25 000 ліжок для ковідних хворих мають приготувати в мобільних госпіталях. У спорткомплексах та у виставкових залах. Це на доручення уряду. Бо у багатьох областях вільних ліжок майже не лишилося. Тож місцева влада оперативно перепрофільовує інші медзаклади - на запити дня.
У Черкасах для тяжких хворих розгортають "інфекційний шпиталь" - в одному з пологових будинків. І це рішення - вже викликало шквал обурення. Відучора там навіть припинили приймати породіль та проводити операції.
У приймальному відділенні другого пологового завжди було людно, а тепер - порожньо. Пані Людмила заступила на зміну сьогодні зранку і останніми новинами приголомшена. Відучора профільний департамент Черкаської міськради заборонив лікарні приймати нових пацієнтів. А їх зранку було чимало, каже акушер.
Людмила Михайлідів, акушер приймального відділення пологового будинку №2:
Приходили сьогодні жінки вагітні, одна була тут, потім її забрали в відділення на другий поверх повели і там на другий були ще, на другому поверсі тоже були жінки.
До понеділка чотири відділення пологового мають виписати всіх пацієнток або перевести в Центр матері та дитини. А це в іншому кінці міста. І пацієнти, і персонал таке розпорядження чиновників сприйняли негативно. Адже тут обслуговуються жителі чи не найбільшого мікрорайону Черкас.
Наталія Шиян, пацієнтка пологового будинку №2:
Я хочу сказати аби не закрили, дуже хороше приміщення, дуже хороші умови
Два чотириповерхових крила пологового вже від понеділка мають готувати до роботи інфекційного шпиталю для тяжко хворих COVID-19 пацієнтів на 150 ліжок.
Всі палати невиношування, всі палати реабілітації - все буде зачинено. Ех і нам би такий свєт в кінці тунеля оптимістичний.
У департаменті пообіцяли, що перепрофілювання не зачепить поліклініки та жіночої консультації. Персоналу ж пологового, а це майже 200 людей, чиновники запропонували залишитися працювати в шпиталі, адже рук катастрофічно бракує. Завідувач гінекології дивується, як його підлеглі зможуть надати фахову допомогу пацієнтам із запаленням легень.
Сергій Цимбаліст, в. о. завідувача відділення гінекологічних хворих Черкаського пологового будинку №2:
Акушерсько-гінекологічна служба це дуже вузькопрофільний напрямок. І надати якісну допомогу цим людям, які будуть потребувати спеціальних знань, спеціальних навиків працювання з спеціальним обладнанням, ми не надамо, ми не маємо зробити так, щоб пацієнту було гірше.
У департаменті заспокоюють: на вулиці персонал не залишать - робота для них знайдеться і в головному корпусі Центру матері та дитини. Питання перепрофілювання на COVID-19 шпиталь уже вирішене, пояснює директор департаменту.
Приміщення другого пологового найбільше відповідають потребам, тут є власна киснева станція та навіть кільцева транспортна розв'язка у дворі для швидких. Тим паче в чотирьох наявних COVID-19 відділеннях міських лікарень місць уже немає.
Всеволод Кульчиковський, директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міської ради:
Ну от, наприклад, виникла потреба госпіталізувати за день 30 чоловік і ми в цей день починаємо вирішувати цю проблему, не складна відповідь на запитання, що буде з цими 30 людьми, якщо ми почнемо вирішувати проблему в цей день.
Час підготуватися ще є, кажуть чиновники, але небагато. На найближчі тижні медики прогнозують стрімке зростання рівня захворюваності.
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