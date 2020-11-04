Та попри щоденне збільшення хворих на COVID-19 у Кабміні запевняють: цілковитого локдауну не буде.

Натомість урядовці розглядають запровадження так званого "карантину вихідного дня". Тобто жорсткіші обмеження - закриття магазинів і ресторанів - діятимуть лише в суботу і неділю. Бо саме у ці дні - люди йдуть у місця масового скупчення. А от до комендантської години, як приміром у Чехії, навряд чи дійде. Бо для цього треба оголосити надзвичайний стан.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: