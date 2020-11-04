В Україні розглядають запровадження "карантину вихідного дня" [ Редактировать ]
Та попри щоденне збільшення хворих на COVID-19 у Кабміні запевняють: цілковитого локдауну не буде.
Натомість урядовці розглядають запровадження так званого "карантину вихідного дня". Тобто жорсткіші обмеження - закриття магазинів і ресторанів - діятимуть лише в суботу і неділю. Бо саме у ці дні - люди йдуть у місця масового скупчення. А от до комендантської години, як приміром у Чехії, навряд чи дійде. Бо для цього треба оголосити надзвичайний стан.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун - Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження при тому, що це країни із дуже потужними медичними системами і ресурсами. ми зараз не збираємся іти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень.
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