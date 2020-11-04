Кого і як штрафуватимуть за порушення карантину в Україні [ Редактировать ]
Посилити відповідальність за недотримання карантину - закликають у МОЗ. Стосується це, зокрема, носіння масок у громадських місцях. Відповідний законопроєкт парламентарії вже підтримали вчора - в першому читанні. Отже, кого і як штрафуватимуть, розповість Ірина Розова.
Від ста сімдесяти до двохсот двадцяти п'яти гривень для пересічних громадян. І від трьох тисяч чотирьохсот до п'яти тисяч - для підприємців. Такі штрафи за відсутність масок хочуть запровадити на період адаптивного карантину, який діє в Україні з літа. До того ж власники бізнесу, приміром магазину чи кафе, можуть заплатити саме за безвідповідальних відвідувачів.
Сергій, бариста:
В какой-то степени это правильно, чтобы сократить заболеваемость и все-таки выйти из этого карантина.
Втім, українців вже штрафували на початку карантину. Тоді, навесні, обсяг штрафу був просто "драконівським" - 17 тисяч гривень. А порушення могли зафіксувати не лише за відсутність маски, а й взагалі за не виконання санітарних правил. На такий штраф наразився співробітник цієї кав'ярні.
Ніна Роздильська, менеджерка кав'ярні:
Он был в маске, но не одел перчатки, потом по факту было возбуждено административное нарушение, сотрудник приехал в суд, объяснил ситуацию, что закончилась одна партия и не приехала другая и его оправдали, т.е. штраф никакой не назначили.
Відтепер за виконанням усіх санітарних правил тут пильно стежать, аби вберегти й здоров'я, й гаманець. Тож маскового режиму дотримуються у всіх кав'ярнях столиці. Без засобів захисту не можна і в громадський транспорт. За дотримання правил у тролейбусах відповідають кондуктори. А от у маршрутках стежити за цим нікому, кажуть водії.
Водій, Володимир:
Ну так, а шо ми їм зробим якщо не хотять вдягать? Я ж не стану у дверях і не буду заставлять їх? Надо кондукторів тоді.
Хоча деякі водії не витримують і несумлінних пасажирів буквально виштовхують з транспорту.
Ухвалити закон, який дозволить штрафувати за відсутність масок, парламентарі мають найближчим часом. Штрафуватиме порушників поліція "на місці". І не тільки за відсутність, а й за носіння маски "на підборідді" у громадських місцях.
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