"Ухвали Конституційного Суду не вилікувати протиправними діями Верховної Ради". Це реакція депутатів Європарламенту, які опікуються питаннями України. Вони заперечили слова Арахамії про те, що в ЄС нібито підтримують ідею розпустити Конституційний Суд. І послалися на лист Венеційської комісії, в якому та не радить відповідати на порушення права таким самим порушенням.