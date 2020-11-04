Шанс на 100 мільйонів гривень. Це реальна цифра, закладена в проєкті кошторису на наступний рік для розвитку прифронтового міста Слов'янськ, що на Донбасі.

Про це розповів представник партії "Опозиційна платформа - За життя" Павло Придворов. Гроші допоможуть вирішити нагальні проблеми міста. Політик сподівається, що цю поправку парламент підтримає.

Павло Придворов, представник партії "Опозиційна платформа - За життя":