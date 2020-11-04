"Опозиційна платформа - За життя" закликала владу фінансово підтримати Слов'янськ [ Редактировать ]
Шанс на 100 мільйонів гривень. Це реальна цифра, закладена в проєкті кошторису на наступний рік для розвитку прифронтового міста Слов'янськ, що на Донбасі.
Про це розповів представник партії "Опозиційна платформа - За життя" Павло Придворов. Гроші допоможуть вирішити нагальні проблеми міста. Політик сподівається, що цю поправку парламент підтримає.
Павло Придворов, представник партії "Опозиційна платформа - За життя":
Говорится о выделении субвенций - порядка 100 млн. на Славянск. И в том числе 75 млн. на поддержку Славкурорта. Мы бы хотели, чтобы эту поправку поддержали. Поскольку, для Славянска одна из основных отраслей, на которых базируется город, является Славкурорт. Везде одни и те же насущные проблемы. Отсутствие водоснабжения, нормальных дорог, нормальных коммуникаций и тд.
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