Неспокійно і на українському Донбасі. Бойовики порушують перемир'я уже чи не щодня. Сьогодні двічі стріляли із гранатомета поблизу Новолуганського та Гнутового. А біля Шумів наші військовики збили ворожий безпілотник. Більше про ситуацію на передовій знає Геннадій Вівденко.

Протягом останніх двох тижнів ситуація на фронті загострюється, - кажуть бійці.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Они пытаються нас спровоцировать, неділю назад навчалось какая-то катавасия началась то там то там с різних сторін все ближче и ближче.

У місті Бахмут поблизу лінії фронту виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил заявив: з того боку діє російсько-окупаційне угруповання, за його даними це 28 тисяч осіб.

Віктор Ганущак, в. о. командувача Операції Об'єднаних сил:

Війна продовжується. Ніхто про це мову не веде. Якщо провокаційні дії противника є. Відповідно були виконані відповідні протидії. Проти того всього....

Українська сторона все ж таки готує ділянки для розведення сил на Луганщині та Донеччині неподалік Григорівки, Слов'яносербська, Петрівки та Нижньотеплого. За цим стежать представники ОБСЄ і Спільного центру контролю та координації. Не скасовують і відкриття контрольно-пропускних пунктів у Луганській області десятого листопада.

Віктор Ганущак, в. о. командувача Операції Об'єднаних сил:

Підготовка йде повною мірою. Що буде завтра післязавтра що можуть вплинути на розвиток цих подій я не можу на це відповісти.

За словами командувача, бойові дії фіксують по всій лінії фронту. Це підтверджують і бійці в окопах.

Кожен вечір чую міномети работають або важкі кулемети звідти постійно чую, короче буває весело.

У штабі ООС вважають: провокативними діями окупанти прагнуть дискредитувати українську армію і звинуватити її в порушенні мирних угод.

Богдан Бондар, заступник командувача штабу Операції Об'єднаних сил:

Російська сторона активно продовжує дії по дискредитації перш за все і Збройних Сил, і керівництва, щоб показати неможливість або небажання української сторони виконувати взяти на себе домовленості. Це і обстрілі, в основному, з легкого стрілецького озброєння, це і порушення в плані мінування території дистанційне в тому числі.

Від початку перемир'я з 27 липня в бойових зіткненнях загинуло троє українських бійців. Одинадцятеро - поранені.