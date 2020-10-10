Коронавирус бьет рекорды: последние данные по Украине [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
За минувшие сутки в Украине выявили 5 728 новых случаев коронавирусной инфекции, 108 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 10 октября COVID-19 подтвержден у 256 266 украинцев. Из них 4 887 - скончались.
Выздоровели за минувшие сутки 1 920 человек, а с начала пандемии - 112 570.
Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Киев (+532) и Харьковская область (+510). На третье место вышла Хмельницкая область (+402).
Напомним, что Кабмин принял решение о том, что частные лаборатории будут бесплатно тестировать украинцев на COVID-19.
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