В Украине зафиксировали максимальное суточное количество смертей от COVID-19 Источник: Укринформ

За минувшие сутки в Украине выявили 5 728 новых случаев коронавирусной инфекции, 108 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 10 октября COVID-19 подтвержден у 256 266 украинцев. Из них 4 887 - скончались.

Выздоровели за минувшие сутки 1 920 человек, а с начала пандемии - 112 570.

Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Киев (+532) и Харьковская область (+510). На третье место вышла Хмельницкая область (+402).

Напомним, что Кабмин принял решение о том, что частные лаборатории будут бесплатно тестировать украинцев на COVID-19.