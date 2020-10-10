Правительство Польши, 10 октября, заявило о готовности вводить специальные часы для пожилых людей, в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает wpolityce.pl .

Моравецкий заявил, что молодые люди гораздо реже попадают в больницу с коронавирусом и умирают от болезни, чем пожилые, поэтому власти решили нововвидением минимизировать контакты между пожилыми людьми.

Мы настойчиво призываем людей пожилого возраста оставаться дома. Я хочу сказать, что сегодня мы вводим часы для людей преклонного возраста - как и весной, с 10:00 до 12:00. Пусть в это время люди преклонного возраста делают покупки

Стоит отметить,что нововведение вступит в силу с четверга - 15 октября.

Ранее сообщалось, что в Украине коронавирус бьет все рекорды.

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