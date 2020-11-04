Байден побеждает на выборах еще в одном штате - СМИ [ Редактировать ]
По предварительным данным, американский кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Там он наберет 11 голосов выборщиков. Этот результат прогнозируют AP и Fox News.
Теперь у Байдена 248 голосов, а у действующего президента Дональда Трампа - 214. Для победы на выборах Байдену нужно еще 22 голоса.
Также он победил на выборах в штате Висконсин. Там он должен забрать 10 голосов выборщиков. Этот результат прогнозирует CNN после подсчета голосов в штате.
Остаются неопределенными победители еще в семи штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.
Также Дональд Трамп заявил о том, что у него пытаются украсть победу.
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