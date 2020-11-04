По предварительным данным, американский кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Там он наберет 11 голосов выборщиков. Этот результат прогнозируют AP и Fox News.

Теперь у Байдена 248 голосов, а у действующего президента Дональда Трампа - 214. Для победы на выборах Байдену нужно еще 22 голоса.

Также он победил на выборах в штате Висконсин. Там он должен забрать 10 голосов выборщиков. Этот результат прогнозирует CNN после подсчета голосов в штате.

Остаются неопределенными победители еще в семи штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.

Также Дональд Трамп заявил о том, что у него пытаются украсть победу.