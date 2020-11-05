В шаге от победы: Байден опережает Трампа на выборах [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 5 ноября, кандидат в президенты США от "Демократической партии" Джо Байден набирает 264 голоса, в то время как у республиканца и Дональда Трампа - 214 голосов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты мониторинга.
Кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США.
По состоянию на утро четверга, 5 ноября, Байден набирает 264 голоса, в то время как у Трампа – 214 голосов.
Байден опережает Трампа почти на 3,5 миллиона голосов. После того как демократ стремительно перехватил инициативу в Висконсине и Мичигане, итог президентской кампании по сути зависит от результатов в штате Невада.
Чтобы стать новым главой Белого дома Байдену достаточно победить в одном из колеблющихся штатов, где еще продолжается подсчет:
- Неваде, 6 выборщиков (посчитано 75% голосов: Байден лидирует с 49,3%, у Трампа – 48,75%)
- Пенсильвании, 20 выборщиков (посчитано 89%: Байден – 48,1%, Трамп – 50,7%)
- Северной Каролине, 15 выборщиков (посчитано 94%: Байден – 48,7%, Трамп – 50,1%).
Также Дональд Трамп заявил о том, что у него пытаются украсть победу.
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