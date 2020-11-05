Рада собирает внеочередное заседание: что будут рассматривать [ Редактировать ]
В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание. В ходе него парламентарии в повторном первом чтении рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс - бюджетообразующий законопроект №4100.
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков.
Сейчас поручаю собраться комитету. Мы направляем законопроект №4100 на повторное первое чтение. В 12:00 мы проводим внеочередное заседание Верховной Рады, где рассматриваем №4100 и возвращаемся к рассмотрению бюджета.
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