В понедельник, 2 ноября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал заявление. Парламент планирует возобновить электронное декларирование новым законом. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

Это решение (КСУ, - ред.) привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе.

Отметим, ранее первый замглавы комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк опубликовал текст этого законопроекта.

Напомним, фракция "Слуга народа" проведет заседание фракции.

Ранее сообщалось, что КСУ снял ограничения зарплат чиновников.

Напомним, что в Евросоюзе неофициально предупредили, что из-за скандального решения КСУ об отмене электронного декларирования Украина может лишиться безвиза.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании СНБО заявил, что система электронного декларирования будет работать. Кроме того, глава государства потребовал уволить всех судей КСУ.