Компания Tesla поставит в одном из полей Австралии систему литий-ионных аккумуляторов общей мощностью в 300 мегаватт. Об этом сообщает New Atlas.

Гигантская батарея под названием Victorian Big Battery Megapack будет установлена ​​в городе Джилонг, что в 70 километрах от Мельбурна.

Отмечается, что место для установки проекта выбрали из-за высокого инфраструктурного уровня недалеко от постройки. Запуск проекта запланирован на конец лета 2021 года.

Фото: New Atlas

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