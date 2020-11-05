Среди австралийского поля построят супербатарею [ Редактировать ]
Компания Tesla поставит в одном из полей Австралии систему литий-ионных аккумуляторов общей мощностью в 300 мегаватт. Об этом сообщает New Atlas.
Гигантская батарея под названием Victorian Big Battery Megapack будет установлена в городе Джилонг, что в 70 километрах от Мельбурна.
Отмечается, что место для установки проекта выбрали из-за высокого инфраструктурного уровня недалеко от постройки. Запуск проекта запланирован на конец лета 2021 года.
Фото: New Atlas
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