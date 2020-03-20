Tesla останавливает производство автомобилей [ Редактировать ]
Главный исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск объявил о приостановке работы завода компании в городе Фримонт, штат Калифония. Такие меры связаны с рпндемией коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Шесть округов Сан-Франциско, включая округ Аламида, объявили о запрете на работы всех предприятий, не являющихся жизненно важными. Эта мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции. Из-за этого производство Tesla будет остановлено 23 марта к концу дня, при этом завод продолжит выполнять "базовые операции" в соответствии с указаниями властей.
Также компания прекратит работу своего завода по производству солнечных батарей в Нью-Йорке. Кроме того, ее предприятие Gigafactory в Неваде, а также сеть станций для зарядки аккумуляторов электромобилей продолжат функционировать.
Ранее мы писали о том, что Tesla начнет производство аппаратов для вентиляции легких.
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