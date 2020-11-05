WhatsApp добавили новую "невидимую" функцию [ Редактировать ]
Мессенджер WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений. Об этом сообщается в блоге компании.
WhatsApp хотят, чтобы живое общение было в приоритете у пользователей.
Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp.
Отмечается, что во время включения пользователями включает новый режим, то новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней.
Читайте также, в WhatsApp появится функция доступа в приложение с помощью лица. Она будет работать по принципу FaceID.
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