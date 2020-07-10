Пользователи WhatsApp получили долгожданное нововведение: в мессенджере появились анимированные стикеры. Об этом пишет "Технофан".

Отмечается, что мультяшные изображения теперь доступны на всех без исключения девайсах под управлением основных операционных систем. Необходимое условие для получения доступа - обновление приложения к версиям v2.20194.16 и v2.20.70 для андроид- и ИОС-устройств соответственно.

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Новая опция доступна как для мобильных, так и для десктопных устройств как под управлением указанных выше операционных систем, так и на базе macOS и Windows.

Для запуска функции необходимо:

Кликнуть на значок емодзи.

В панели нажать на "+".

В появившемся магазине стикеров выбрать понравился пакет наклеек, загрузить его и использоваться по своему усмотрению.

Для использования мультяшных изображений на компьютерах необходимо предварительно залить их на смартфон (с ПК войти в магазин стикеров пока нельзя).

Ранее сообщалось, что в Twitter появилась долгожданная функция.