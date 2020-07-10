В WhatsApp появилось долгожданное нововведение [ Редактировать ]
Пользователи WhatsApp получили долгожданное нововведение: в мессенджере появились анимированные стикеры. Об этом пишет "Технофан".
Отмечается, что мультяшные изображения теперь доступны на всех без исключения девайсах под управлением основных операционных систем. Необходимое условие для получения доступа - обновление приложения к версиям v2.20194.16 и v2.20.70 для андроид- и ИОС-устройств соответственно.
Новая опция доступна как для мобильных, так и для десктопных устройств как под управлением указанных выше операционных систем, так и на базе macOS и Windows.
Для запуска функции необходимо:
- Кликнуть на значок емодзи.
- В панели нажать на "+".
- В появившемся магазине стикеров выбрать понравился пакет наклеек, загрузить его и использоваться по своему усмотрению.
Для использования мультяшных изображений на компьютерах необходимо предварительно залить их на смартфон (с ПК войти в магазин стикеров пока нельзя).
Ранее сообщалось, что в Twitter появилась долгожданная функция.
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