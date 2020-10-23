Разработчики мессенджера WhatsApp введут новую функцию защиты данных пользователей, которая будет предоставлять доступ в приложение с помощью идентификации лица. Об этом сообщает WABetainfo.

В коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица.

Отмечается, что пока неизвестно, когда обновление будет введено в WhatsApp. Также новая функция не сможет обеспечить защиту данных уровня IPhone.

Ранее мы писали, что в WhatsApp появились анимированные стикеры. Новая опция доступна как для мобильных, так и для десктопных устройств.