Доступ лицом: в WhatsApp появится новая защитная функция [ Редактировать ]
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Разработчики мессенджера WhatsApp введут новую функцию защиты данных пользователей, которая будет предоставлять доступ в приложение с помощью идентификации лица. Об этом сообщает WABetainfo.
В коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица.
Отмечается, что пока неизвестно, когда обновление будет введено в WhatsApp. Также новая функция не сможет обеспечить защиту данных уровня IPhone.
Ранее мы писали, что в WhatsApp появились анимированные стикеры. Новая опция доступна как для мобильных, так и для десктопных устройств.
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