Украина и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения. Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
По его словам, документ определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы.
"В частности, относительно решения таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", - написал он.
Ранее сообщалось, что Кабмин собирает экстренное заседание по поводу ужесточения карантина.
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