Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак не уверен в том, что Украине удастся вернуть Крым во времена президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос, вернется ли Крым, Ермак сказал: "Абсолютно".

Но, по его словам, никто не может ответить, когда это произойдет и он не берется прогнозировать, что это случится "через год или через два".

"С помощью наших партнеров, ища нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом (возвратом Крыма - ред.) и не забывать о нем", - добавил Ермак.

Ранее у Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западе.