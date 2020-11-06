Ермак не верит в возвращение Крыма при Зеленском [ Редактировать ]
Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак не уверен в том, что Украине удастся вернуть Крым во времена президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Отвечая на вопрос, вернется ли Крым, Ермак сказал: "Абсолютно".
Но, по его словам, никто не может ответить, когда это произойдет и он не берется прогнозировать, что это случится "через год или через два".
"С помощью наших партнеров, ища нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом (возвратом Крыма - ред.) и не забывать о нем", - добавил Ермак.
Ранее у Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западе.
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