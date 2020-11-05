В Украине планируют создать свободную экономическую зону не только на Донбассе. СЭЗ планируют создать на территории западных областей Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире одного из украинских телеканалов.

Сейчас проект свободной экономической зоны на западе Украины, по словам главы президентского офиса, находится на этапе разработки. Этот вопрос еще будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов.

"Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский похвастался успехами в экономике.