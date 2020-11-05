У Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западе [ Редактировать ]
В Украине планируют создать свободную экономическую зону не только на Донбассе. СЭЗ планируют создать на территории западных областей Украины.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире одного из украинских телеканалов.
Сейчас проект свободной экономической зоны на западе Украины, по словам главы президентского офиса, находится на этапе разработки. Этот вопрос еще будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов.
"Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны", - подчеркнул он.
по теме
Этот документ должен открыть путь к восстановлению мира на оккупированном Донбассе
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе готовит "План действий" по урегулированию ситуации в Донбассе
Из-за нарушения перемирия на Донбассе погибли двое украинских военных
Кравчук сделал заявление
Война с Россией не играет на пользу Украины