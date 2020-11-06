Американские ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета. Соответствующее исследование опубликовал журнал Nature Medicine.

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Отмечается,что фитнес-браслеты могут показывать отклонения от индивидуальных показателей по уровням активности и частоты пульса.

По словам ученых, такие показатели вместе с жалобами пациентов могут помочь установить коронавирус.

Ранее сообщалось, что роботический мозг "научился" определять бессимптомный коронавирус.

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