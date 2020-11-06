Фитнес-браслеты "научились" определять коронавирус [ Редактировать ]
Американские ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета. Соответствующее исследование опубликовал журнал Nature Medicine.
Отмечается,что фитнес-браслеты могут показывать отклонения от индивидуальных показателей по уровням активности и частоты пульса.
По словам ученых, такие показатели вместе с жалобами пациентов могут помочь установить коронавирус.
Ранее сообщалось, что роботический мозг "научился" определять бессимптомный коронавирус.
Также мы писали о том, что ВОЗ зафиксировала вспышку коронавируса в Европе.
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