Положительный рекорд: неожиданная статистика по коронавирусу [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 9721 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Отметим, что за день был зарегистрирован рекорд по выздоровевшим.
Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 440 188 заболевших COVID-19. Болезнь победили 195 544 человек (10762 - за минувшие сутки), погибли 8 125 украинца (201- за минувшие сутки).
Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.
Читайте также, в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц. Всего в Украине введено в эксплуатацию 37 268 больничных койко-мест для лечения коронавируса.
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