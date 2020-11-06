За сутки на территории Украины зарегистрировали 9721 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Отметим, что за день был зарегистрирован рекорд по выздоровевшим.

Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 440 188 заболевших COVID-19. Болезнь победили 195 544 человек (10762 - за минувшие сутки), погибли 8 125 украинца (201- за минувшие сутки).

Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.

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