Исследователи из Массачусетского университета разработали метод диагностики COVID-19 с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает журнал IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Новая методика выдает точный результат в 97% случаев. В ней задействована нейронная сеть ResNet50.

Отмечается, что искусственный интеллект проанализировал 2500 записей кашля у людей с подтвержденной болезнью. Он прошел обучение на тысячах часов записей человеческой речи, наборе слов, произнесенных в разных эмоциональных состояниях, а также занесенных в базу вариациях кашля, что помогает выявлять изменения в работе органов дыхания.

