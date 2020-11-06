УЕФА почтил память Жванецкого его цитатой о футболе [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтил память выдающегося писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни в пятницу, 6 ноября.
В Twitter-аккаунте УЕФА разметили его известную цитату, посвященную футболу.
УЕФА опубликовал фото Жванецкого и его известную цитату, посвященную футболу: "Чтобы они так играли, как пьют нашу кровь". Это цитата из "Монолога болельщика", который исполнил Роман Карцев.
Михаил Жванецкий 🕯#классика pic.twitter.com/rRkcbGlBS3— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020
Напомним, что 6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 86 лет. Выступать на сцене он начал в 1960-х годах. Жванецкий является народным артистом Украины и народным артистом России.
В начале октября стало известно, что Жванецкий уходит со сцены.
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