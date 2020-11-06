УЕФА опубликовал фото Жванецкого и его цитату из "Монолога болельщика" Источник: Facebook

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтил память выдающегося писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни в пятницу, 6 ноября.

В Twitter-аккаунте УЕФА разметили его известную цитату, посвященную футболу.

УЕФА опубликовал фото Жванецкого и его известную цитату, посвященную футболу: "Чтобы они так играли, как пьют нашу кровь". Это цитата из "Монолога болельщика", который исполнил Роман Карцев.

Напомним, что 6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 86 лет. Выступать на сцене он начал в 1960-х годах. Жванецкий является народным артистом Украины и народным артистом России.

В начале октября стало известно, что Жванецкий уходит со сцены.