Писатель-сатирик Михаил Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью. Об этом РИА "Новости" сообщил его представитель Олег Сташкевич.

Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность.

Сташкевич отметил, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком". Он отметил, что решение уйти со сцены Жванецкий принял давно, а 6 октября он закрыл индивидуальное предпринимательство.

Информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной. Вместе с тем Жванецкий продолжит писать.

Напомним, что 6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 86 лет. Выступать на сцене он начал в 1960-х годах. Жванецкий является народным артистом Украины и народным артистом России.

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