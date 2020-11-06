Михаил Жванецкий скончался [ Редактировать ]
В пятницу, 6 ноября, скончался известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщает "Открытые медиа", ссылаясь на его представителя Олега Сташкевича.
На другие вопросы он не ответил.
Писателю было 86 лет.
Жванецкий стал известен как русский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер.
Также в его арсенале множество наград, его признали Народным артистом Украины (1999), Народным артистом России (2012). Он - Лауреат Премии Президента России (2002), Член Российского Еврейского Конгресса.
Ранее сообщалось, что умер звезда фильма "В бой идут одни "старики".
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