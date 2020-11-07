Беларусь становится ядерной державой - Лукашенко [ Редактировать ]
В субботу, 7 ноября, Александр Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию. Он назвал ее запуск историческим событием, сообщает БелТА.
"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - отметил Лукашенко.
Кроме того, он предварительно осмотрел территорию станции с вертолета. Также Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС. В том числе, он посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с программой. Этот запуск уже состоялся.
Отмечается, что БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.
Ранее сообщалось, что Литва останавливает импорт электроэнергии из Беларуси.
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