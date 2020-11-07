В Грузии вводят комендантский час [ Редактировать ]
В Грузии приняли решение с 9 ноября ввести запрет на передвижение с 22:00 до 05:00. Комендантский час вводят в крупных городах Грузии из-за роста числа инфицированных.
Об этом на брифинге заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает "Грузия Online".
Комендантский час вводят в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.
С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в указанных городах, кроме медицинских и фармацевтических, а также других стратегических предприятий. Ограничения не коснутся международных перевозок, передвижения представителей СМИ.
Всего в Грузии с начала пандемии заразились 54 852 человека, выздоровели 39 773 пациента, умер - 441.
Ранее сообщалось, что в Италии вводят комендантский час.
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