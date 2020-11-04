В Италии с 5 ноября вводят комендантский час. Жителям запретят выходить из дома после 22:00 без уважительной причины.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет о введении дополнительных ограничений из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщает газета La Stampa.

Новые ограничения запрещают торговым центрам работать по выходным и праздничным дням, также будут закрыты музеи и выставки. Общественный транспорт может быть заполнен не более, чем на 50%.

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Школьники старших классов переходят на дистанционное обучение, а младшие школьники должны носить маски даже во время уроков, ранее ее нужно было надевать только на перемену.

Правительство Италии ввело деление территории страны на три зоны: В "красную зону" могут попасть Ломбардия, Пьемонт и Больцано. Здесь закроют все магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости. Занятия спортом разрешены только на улице индивидуально, а жители других регионов не смогут въехать в эти районы.

В "оранжевую зону" рискуют попасть южные Апулия и Калабрия, северные Венето и Лигурия. Там ограничат выезд из городов постоянного проживания, закроют все точки общепита.

В "зеленой зоне" рестораны и бары не будут работать после 18:00, закроются спортзалы и бассейны, театры и кинотеатры. На территории всей страны действует масочный режим.

Ранее сообщалось, что в Венгрии вводят комендантский час. Также мы писали о том, что в Украине появится "черная" зона карантина.