Власти готовы ввести в Украине комендантский час [ Редактировать ]
Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения. Об этом сообщили "Украинской правде" информированные собеседники УП и Кабинете министров и Офисе президента.
По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.
По словам нескольких источников, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.
Также глава МОЗ Максим Степанов заявил о том, что страна нуждается в ужесточении карантинных мер.
"Обращаюсь к народным депутатам и мэрам: выборы закончились, теперь вам ничто не мешает соблюдать правила и требования, которые определяются в вашем регионе", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады.
По словам Степанова, замедлить распространение коронавируса возможно только при условии соблюдения карантинных мер всеми украинцами.
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