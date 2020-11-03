Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения. Об этом сообщили "Украинской правде" информированные собеседники УП и Кабинете министров и Офисе президента.

По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

По словам нескольких источников, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.

Также глава МОЗ Максим Степанов заявил о том, что страна нуждается в ужесточении карантинных мер.

"Обращаюсь к народным депутатам и мэрам: выборы закончились, теперь вам ничто не мешает соблюдать правила и требования, которые определяются в вашем регионе", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады.

По словам Степанова, замедлить распространение коронавируса возможно только при условии соблюдения карантинных мер всеми украинцами.

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