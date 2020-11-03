В Венгрии вводят комендантский час [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, в Венгрии ужесточили карантинные ограничения. В стране вводится комендантский час. Об этом сообщает Reuters.
С полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны.
Так же футбольные матчи будут проводиться со зрителями.
Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.
Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются суровые штрафы.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что может стать поводом для возвращения жесткого карантина в Украине.
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