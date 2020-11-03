Во вторник, 3 ноября, в Венгрии ужесточили карантинные ограничения. В стране вводится комендантский час. Об этом сообщает Reuters.

С полуночи среды в стране закрываются бары и развлекательные заведения. При этом школы остаются открытыми, как и все магазины и рестораны.

Так же футбольные матчи будут проводиться со зрителями.

Пытаясь минимизировать дальнейший ущерб пострадавшей экономике, правительство страны до сих пор воздерживается от введения строгих мер изоляции.

Кроме того, в Венгрии за нарушение масочного режима ожидаются суровые штрафы.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что может стать поводом для возвращения жесткого карантина в Украине.