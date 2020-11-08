На левом берегу Киева случилось жуткое ДТП [ Редактировать ]
Фото: dtp.kiev.ua
На столичном проспекте Освободителей произошло ДТП, в ходе которого разбитый автомобиль оказался в кювете. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Водитель Honda Civic, не справившись с управлением вылетел в кювет.
Отмечается, что мужчину госпитализировали с травмами. На месте происшествия работают правоохранители. Движение в сторону бульвара Перова утруднено.
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