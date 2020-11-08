На столичном проспекте Освободителей произошло ДТП, в ходе которого разбитый автомобиль оказался в кювете. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель Honda Civic, не справившись с управлением вылетел в кювет.

Отмечается, что мужчину госпитализировали с травмами. На месте происшествия работают правоохранители. Движение в сторону бульвара Перова утруднено.

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