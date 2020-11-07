В ДТП на пешеходном переходе пострадали сразу 4 человека и ребенок Источник: Unsplash

В Харькове, на проспекте Науки, 7 ноября, автомобиль сбил сразу 4 людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода. Об этом сообщил Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)" .

Как сообщают в СМИ, все пострадавшие в тяжелом состоянии, среди которых 10-летний ребенок с перелом обеих ног, а также женщина с серьезной травмой головы.

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Важно, по предварительным данным погибших в ДТП нет.

Со слов очевидцев, два автомобиля ездили наперегонки, пока одно во время обгона на проспекте Науки не наехало на островок безопасности с людьми. Троих госпитализировали с переломами ног и рук.

Троих уже забрала скорая: женщина в красной куртке впала в кому, у ребёнка переломы ног и рук, у мужчины переломы ног.

По сообщениям СМИ - виновник ДТП - фигурант уголовного дела по ст. 296 (хулиганство).

Как ранее сообщалось, в Днепре мотоциклист "влетел" в ГАЗель, мужчина погиб на месте.

Напомним, ранее в Харькове обстреляли консульство Азербайджана.

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