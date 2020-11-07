"Ребенку переломало ноги": в Харькове произошло жуткое ДТП на пешеходном переходе (видео) [ Редактировать ]
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В Харькове, на проспекте Науки, 7 ноября, автомобиль сбил сразу 4 людей, которые стояли на островке безопасности посреди пешеходного перехода. Об этом сообщил Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)" .
Как сообщают в СМИ, все пострадавшие в тяжелом состоянии, среди которых 10-летний ребенок с перелом обеих ног, а также женщина с серьезной травмой головы.
Важно, по предварительным данным погибших в ДТП нет.
Со слов очевидцев, два автомобиля ездили наперегонки, пока одно во время обгона на проспекте Науки не наехало на островок безопасности с людьми. Троих госпитализировали с переломами ног и рук.
Троих уже забрала скорая: женщина в красной куртке впала в кому, у ребёнка переломы ног и рук, у мужчины переломы ног.
По сообщениям СМИ - виновник ДТП - фигурант уголовного дела по ст. 296 (хулиганство).
Как ранее сообщалось, в Днепре мотоциклист "влетел" в ГАЗель, мужчина погиб на месте.
Напомним, ранее в Харькове обстреляли консульство Азербайджана.
Читайте также, в Киеве на остановке внезапно умер мужчина.
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