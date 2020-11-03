Прокурор с семьей погиб в страшном ДТП (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В результате дорожной аварии погиб прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко с женой и дочкой. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Круглым сиротой остался пятилетний мальчик. В момент ДТП его не было с родителями в машине. Вольченко было 30 лет, в прокуратуре он работал последние 7 лет.
Как сообщает полиция, дорожная авария, в которой погибла семья прокурора, произошла 2 ноября около 19:00 в Полтавской области - на 227 километре трассы "Кролевец - Сумы - Пырятин".
Семейство Вольченко находилось в автомобиле LEXUS, который столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом "КRONE".
В результате ДТП водитель автомобиля LEXUS и двое его пассажиров - женщина 1991 года рождения и малолетний ребенок 2017 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что прокурор устроил смертельное ДТП в Черниговской области.
по теме
Убийца - 18-летний парень - задержан
Авария произошла на трассе Киев-Чоп
Под Ровно в автокатастрофе погибла беременная женщина, спешившая в роддом
На маршруте образовалась тянучка
Загинули двоє людей. Подія сталася поблизу селища Березна. Правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу, там зіткнувся з ВАЗом