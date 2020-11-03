В результате дорожной аварии погиб прокурор Сумской местной прокуратуры Александр Вольченко с женой и дочкой. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Круглым сиротой остался пятилетний мальчик. В момент ДТП его не было с родителями в машине. Вольченко было 30 лет, в прокуратуре он работал последние 7 лет.

Как сообщает полиция, дорожная авария, в которой погибла семья прокурора, произошла 2 ноября около 19:00 в Полтавской области - на 227 километре трассы "Кролевец - Сумы - Пырятин".

Семейство Вольченко находилось в автомобиле LEXUS, который столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом "КRONE".

В результате ДТП водитель автомобиля LEXUS и двое его пассажиров - женщина 1991 года рождения и малолетний ребенок 2017 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что прокурор устроил смертельное ДТП в Черниговской области.