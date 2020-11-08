Протесты в Беларуси: силовики проводят жесткие задержания (видео) [ Редактировать ]
В беларуской столицы во время акций протестов произошли задержания митингующих. Об этом сообщает Tut.by.
Неизвестные в масках использовали шумовые патроны.
Фото: TUT.by
Неизвестные в балаклавах продолжают точечные задержания на Немиге. Применяют, вероятно, шумовые патроны, так как слышны хлопки.
Отмечается, что аресты проходят в районе площади Победы. В районе станции метро Пушкинская протестующих разогнали. Силовики выстроили задержанных вдоль стены РОВД.
Напомним, в преддверии акции протеста в центр Минска перебросили военную технику. На Октябрьской площади и площади Независимости уже появились ограждения.
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