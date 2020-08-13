Первый президент Укрианы обратился к беларусскому лидеру Александру Лукашенко.

Об этом он сообщил "Радио Свобода".

По его словам, Лукашенко должен остановить кровопролитные события в стране.

Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к неимоверным фальсификациям, правда истории все равно победит.

Отмечается, что Кравчук выразил надежду, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.

Кроме того, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте также осудила события, происходящие на территории Беларуси.

Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле.

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