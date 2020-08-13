Протесты в Юеларуси: Кравчуу обратился к Лукашенко [ Редактировать ]
Первый президент Укрианы обратился к беларусскому лидеру Александру Лукашенко.
Об этом он сообщил "Радио Свобода".
По его словам, Лукашенко должен остановить кровопролитные события в стране.
Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к неимоверным фальсификациям, правда истории все равно победит.
Отмечается, что Кравчук выразил надежду, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.
Кроме того, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте также осудила события, происходящие на территории Беларуси.
Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле.
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