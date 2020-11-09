С 10 ноября на Донбассе возобновляют пропуск граждан через все семь имеющихся контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда.

Из них КПВВ "Счастье" и "Золотое" являются новыми, говорится в заявлении штаба операции Объединенных сил.

"Начиная с 8:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего объединенных сил, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения", - говорится в заявлении.

Читайте также Списки пленных и новые КПВВ: о чем договорились на заседании ТКГ

Так, будет осуществляться пропуск через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское в Донецкой области, а также через пункты "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое" в Луганской области.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При этом граждане должны будут пройти температурный скрининг, а также находиться в защитной маске и соблюдать дистанцию.

Также при въезде на подконтрольную территорию граждане должны дать согласие на прохождение самоизоляции через приложение "Дій вдома" или обсервации.

Ранее сообщалось, что КПВВ на границе с Венгрией возобновляет работу.