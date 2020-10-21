В четверг, 22 октября, на границе с Венгрией возобновит работу КПВВ "Косино - Барабаш".

О возобновлении работы пропускных операций сообщили венгерские пограничники, информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино - Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30 километровую зону на территорию Венгрии.

При этом отмечается, что пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Ранее сообщалось, что для украинцев открыли границы 58 стран.

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