КПВВ на границе с Венгрией возобновляет работу [ Редактировать ]
В четверг, 22 октября, на границе с Венгрией возобновит работу КПВВ "Косино - Барабаш".
О возобновлении работы пропускных операций сообщили венгерские пограничники, информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино - Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30 километровую зону на территорию Венгрии.
При этом отмечается, что пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.
Ранее сообщалось, что для украинцев открыли границы 58 стран.
Также мы писали о том, что в ЕС упростят правила пересечения границ для туристов.
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