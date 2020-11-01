На передовій сьогодні - тиша. У штабі не зафіксували жодного обстрілу. Втім, без порушень не минулося. Неподалік Водяного лінію розмежування перетнув ворожий квадрокоптер. Наші військові подавили його засобами радіоелектронної боротьби.

Не стріляють зараз і в районі "Золотого-4", де невдовзі мають відкрити новий пункт в'їзду-виїзду. Тож там нині активно прокладають дорогу. Як просуваються роботи?

Це контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте-4". Його, за останніми домовленостями Тристоронньої контактної групи, мають відкрити вже 10 листопада. Утім, сумніваються, що за нинішніх умов він запрацює на повну. Віктор на окупованій території має квартиру, та в ній не прописаний. Потрапити в Луганськ намагався неодноразово. Але безуспішно.

Віктор, житель Хутора Вільного:

Говорят: езжай на свою Украину. А почему - а прописки то нету. Но если здесь вот откроют и будет так как на Станице и прописка ЛНРовская - меня не пустят.

До відкриття КПВВ підходять відповідально. На трасі до Золотого-чотири кладуть асфальт. Такого дорожнього покриття в цьому районі ніколи не було, кажуть місцеві жителі.

Нурай Аразатович, представник будівельної компанії:

Будут открывать КПВВ "Золотое" Первомайск - вот столько информации могу сказать: дорога - будут ехать, это уровень европейский, международный.

Та поки українська сторона будує дорогу й розмірковує про мир, противник попри домовленості про перемир'я - облаштовує окопи й бліндажі.

Українські воїни встигли обладнати свої траншеї, окопи, бліндажі належним чином. Тепер інженерні роботи не можна проводити, але з того боку вони досі тривають.

Це відео, зняте з наших спостережних пунктів. Окупанти риють траншеї, навіть не ховаючись. Сподіваються, що українські бійці вогонь не відкриють.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони добре укріпилися, всі ці два місяці вони добре копали і укріплювали бетонними плитами. Раніше, коли ми проводили бойові дії, то останнє слово було за нами - то зараз, подивіться на наші укріплення і на їхні - вони можуть кричать, називати нас різними словами.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо така поведінка… - Так можна ще заснути? - Та ні ніхто не засинає, спокійно себе ведемо, у відповідь вогонь не відкриваємо. Поки сидять тихенько і ми себе нормально - то й добре, да.

Утім, не все так спокійно. У четвер неподалік від Золотого ворожий безпілотник скинув гранату, внаслідок чого зазнав поранення український військовий. Солдата ушпиталили. Його життю нічого не загрожує, і невдовзі він повернеться на передову.