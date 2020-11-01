На Луганщині готують до відкриття пункт пропуску "Золоте-4" [ Редактировать ]
На передовій сьогодні - тиша. У штабі не зафіксували жодного обстрілу. Втім, без порушень не минулося. Неподалік Водяного лінію розмежування перетнув ворожий квадрокоптер. Наші військові подавили його засобами радіоелектронної боротьби.
Не стріляють зараз і в районі "Золотого-4", де невдовзі мають відкрити новий пункт в'їзду-виїзду. Тож там нині активно прокладають дорогу. Як просуваються роботи?
Це контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте-4". Його, за останніми домовленостями Тристоронньої контактної групи, мають відкрити вже 10 листопада. Утім, сумніваються, що за нинішніх умов він запрацює на повну. Віктор на окупованій території має квартиру, та в ній не прописаний. Потрапити в Луганськ намагався неодноразово. Але безуспішно.
Віктор, житель Хутора Вільного:
Говорят: езжай на свою Украину. А почему - а прописки то нету. Но если здесь вот откроют и будет так как на Станице и прописка ЛНРовская - меня не пустят.
До відкриття КПВВ підходять відповідально. На трасі до Золотого-чотири кладуть асфальт. Такого дорожнього покриття в цьому районі ніколи не було, кажуть місцеві жителі.
Нурай Аразатович, представник будівельної компанії:
Будут открывать КПВВ "Золотое" Первомайск - вот столько информации могу сказать: дорога - будут ехать, это уровень европейский, международный.
Та поки українська сторона будує дорогу й розмірковує про мир, противник попри домовленості про перемир'я - облаштовує окопи й бліндажі.
Українські воїни встигли обладнати свої траншеї, окопи, бліндажі належним чином. Тепер інженерні роботи не можна проводити, але з того боку вони досі тривають.
Це відео, зняте з наших спостережних пунктів. Окупанти риють траншеї, навіть не ховаючись. Сподіваються, що українські бійці вогонь не відкриють.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони добре укріпилися, всі ці два місяці вони добре копали і укріплювали бетонними плитами. Раніше, коли ми проводили бойові дії, то останнє слово було за нами - то зараз, подивіться на наші укріплення і на їхні - вони можуть кричать, називати нас різними словами.
Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Якщо така поведінка… - Так можна ще заснути? - Та ні ніхто не засинає, спокійно себе ведемо, у відповідь вогонь не відкриваємо. Поки сидять тихенько і ми себе нормально - то й добре, да.
Утім, не все так спокійно. У четвер неподалік від Золотого ворожий безпілотник скинув гранату, внаслідок чого зазнав поранення український військовий. Солдата ушпиталили. Його життю нічого не загрожує, і невдовзі він повернеться на передову.
по теме
Загострення на передовій: бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі
Знову загострення на Донбасі - тепер це вже не просто провокативні постріли, а прицільний вогонь по українським військовим
Зрив перемир'я на Донбасі: від ворожих куль загинули українські військові
Російські найманці вбили двох українських військовиків. Після півночі бойовики тричі атакували позиції армійців поблизу Водяного на півдні Донеччини
Війна на Донбасі: під Попасною встановилося хитке перемир'я
Перемир'я на наших позиціях під Попасною дуже напружене - воїни постійно ведуть спостереження і відмічають зміни у поведінці ворога
На Донбасі військовослужбовці під ворожими обстрілами маскують передові позиції
На дебальцевському напрямку провели так зване маскування території. Як тут її звично називають "зеленка" - тобто, дерева та кущі перестають бути захистом від ворожого спостереження
Бойовики використовують пожежі для прикриття атак на Донбасі
Вогонь підібрався впритул до українських позицій - ворог це використовував як прикриття своєї атаки
Між миром і війною: життя у прифронтовій зоні очима наших кореспондентів
Чим ближче до передової, тим більше прифронтова реальність відрізняється від життя на мирних територіях: звичайні надбання цивілізації, які ми з вами навіть не помічаємо - там дуже часто є недоступними благами