В ночь на понедельник, 9 ноября, в Киеве в общежитии Национального авиационного университета (НАУ) вспыхнул пожар. Во время тушения спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Звонок о пожаре в общежитии на ул. Гарматная, 53 поступил в 02:43. На месте установили, что пожар произошел на 1 этаже в бытовом помещении.

"В 03:05 возгорание было локализовано, и в 03:10 ликвидировано. Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 120 человек", - говорится в сообщении.

Огонь повредил стол, стул, бытовые вещи, оконную раму, а также закопчены стены и потолок. Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Ранее в Минобразования объяснили, что будет со студенческими общежитиями.