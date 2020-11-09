В общежитии НАУ в Киеве ночью вспыхнул пожар [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 9 ноября, в Киеве в общежитии Национального авиационного университета (НАУ) вспыхнул пожар. Во время тушения спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Звонок о пожаре в общежитии на ул. Гарматная, 53 поступил в 02:43. На месте установили, что пожар произошел на 1 этаже в бытовом помещении.
"В 03:05 возгорание было локализовано, и в 03:10 ликвидировано. Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасатели эвакуировали 120 человек", - говорится в сообщении.
Огонь повредил стол, стул, бытовые вещи, оконную раму, а также закопчены стены и потолок. Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Ранее в Минобразования объяснили, что будет со студенческими общежитиями.
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