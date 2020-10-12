В Минобразования объяснили, что будет со студенческими общежитиями [ Редактировать ]
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Украинских студентов не будут принудительно выселять из общежитий, несмотря на то что там зачастую возникают очаги коронавирусной инфекции. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
Заверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду акцентировать на этом на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и Правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса. Я понимаю, что многие из вас уже работают и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, чьи дома пока на "красной" карантинной территории, а также социально незащищенные категории студентов.
Министр добавил, что в официальном документе Минобразования есть лишь рекомендация по отъезду студентов из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других), но это не приказ.
Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.).
Ранее сообщалось, что в общежитии Запорожского медуниверситета зафиксировали вспышку COVID-19, а в Киеве закрыли на карантин общежитие КПИ.
Напомним, что министр образования призвал местные власти распустить школьников по домам.
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