У Стамбулі попри коронавірус пройшов традиційний марафон [ Редактировать ]
Щорічний марафон пробігли в Стамбулі. Участь взяли три тисячі атлетів - з різних країн світу. Забіг називають "міжконтинентальним".
Адже стартували спортсмени в європейській частині міста, далі маршрут пролягав через протоку Босфор, фінішували - вже на азійському березі.
Перемогу і серед чоловіків, і серед жінок здобули кенійські атлети. Марафон став уже 42. Торік цей маршрут здолали 37 тисяч бігунів.
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