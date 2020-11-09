Перемогу і серед чоловіків, і серед жінок здобули кенійські атлети

Щорічний марафон пробігли в Стамбулі. Участь взяли три тисячі атлетів - з різних країн світу. Забіг називають "міжконтинентальним".

Адже стартували спортсмени в європейській частині міста, далі маршрут пролягав через протоку Босфор, фінішували - вже на азійському березі.

Перемогу і серед чоловіків, і серед жінок здобули кенійські атлети. Марафон став уже 42. Торік цей маршрут здолали 37 тисяч бігунів.