Джо Байден планує змінити підхід до боротьби з епідемією [ Редактировать ]
Джо Байден пообіцяв змінити підхід Білого дому до боротьби з епідемією коронавірусу. Обраний президент США має намір радикально посилити заходи. Зокрема, запровадити на всій території країни масковий режим, адже поки що ця вимога залежить від рішення влади на місцях.
У США за минулу добу виявили понад 100 тисяч нових випадків, Америка - абсолютний рекордсмен за кількістю заражень. Загалом у світі занедужали на COVID-19 понад 50 мільйонів вісімсот тисяч людей.
по теме
Дональд Трамп найближчим часом подасть 10 позовів щодо підрахунку голосів, а підкріпити юридичні дії своєї команди вирішив проведенням масових мітингів
Кандидат від Демократичної партії Джо Байден, за останніми даними, вийшов на перше місце у Джорджії. Це - один із ключових штатів, де ім'я переможця було складно спрогнозувати до останнього
У Сполучених Штатах фінальний день президентських виборів. Уся країна завмерла в очікуванні, хто ж переможе: чинний керманич - республіканець Дональд Трамп чи його опонент - демократ Джо Байден
Кандидати у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп і Джо Байден провели мітинги у ключовому штаті. Флорида - один із півтора десятка регіонів, де раніше перемагали і демократи, і республіканці
На достроковому голосуванні на виборах президента США вже взяли участь понад 75 мільйонів американців - це більшість від загальної кількості тих, хто проголосував на минулих виборах