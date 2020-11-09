Джо Байден пообіцяв змінити підхід Білого дому до боротьби з епідемією коронавірусу. Обраний президент США має намір радикально посилити заходи. Зокрема, запровадити на всій території країни масковий режим, адже поки що ця вимога залежить від рішення влади на місцях.

У США за минулу добу виявили понад 100 тисяч нових випадків, Америка - абсолютний рекордсмен за кількістю заражень. Загалом у світі занедужали на COVID-19 понад 50 мільйонів вісімсот тисяч людей.