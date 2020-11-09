І з огляду на статистику Уряд шукає варіанти оптимальних обмежень. Аби й уникнути жорсткого локдауну, і не вбити економіку, і зупинити коронавірус. Поки пропонують - компроміс - "карантин вихідного дня".

Що він передбачає? В яких країнах уже показав результат? І взагалі - чи можливий - в українських реаліях, коли на мапі не залишилося жовто-зелених острівців. Олександр Васильченко - розкаже.

Україна вперше за весь час пандемії - повністю червоно-помаранчева. Жовтих та зелених острівців на мапі - не залишилося взагалі. В зоні жорсткого локдауну - 12 обласних центрів. Серед них: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Чернівці, Харків та Полтава. Столиця та решта регіонів - помаранчеві. Та поки ми дотримуємося моделі адаптивного карантину. Але профільні чиновники за останній тиждень вже оприлюднили кілька пропозицій щодо нових обмежень. Зупинилися на варіанті - "карантину вихідного дня". Вже від опівночі суботи - до ранку понеділка - не працюватимуть кафе, ресторани, спортзали...закриють все, окрім, аптек, продуктових магазинів та транспорту.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Розуміючи, що в нас окрім ковіду є ще не дуже гарні справи в економіці, ми розуміємо, що повного локдауну буде дуже важко особливо для середнього та малого бізнесу перенести. Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня.

Карантин вихідного дня - далеко не новаторство. В Ізраїлі ще влітку опрацювали цю формулу і прийшли до знаменника, як вберегти населення від тотального зараження та при цьому не нашкодити економіці. Досвід підхопили - Італія та Іспанія. Тепер у країнах від п'ятниці до понеділка на замку бари, ресторани, музеї та ТРЦ.

Те, що такий варіант буде оптимальним і для України - переконаний президент Володимир Зеленський. На селекторній нараді гарант зазначив, що така міра дозволить уникнути жорсткого локдауну. Справа тепер за Кабінетом міністрів. На засіданні уряду цього тижня мають ухвалити нові обмеження.