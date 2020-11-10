Вірменія, Росія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій у Карабаху. Від сьогодні там оголошено режим тиші. Ця новина викликала хвилю протестів у Єревані. Мітингарі хочуть відправити у відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та анулювати домовленості про перемир'я. Які саме умови мирної угоди обурили вірменів - далі в сюжеті.

Баку. Перша година ночі за місцевим часом. На вулиці Азербайджану масово виходять люди з прапорами країни. Довкола - святкування. Причина - підписана заява про припинення війни.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Я підписую цей документ із радісними та гордими почуттями. Хочу привітати всіх жителів Азербайджану з цією історичною подією. Сьогодні ми поклали край процесу врегулювання довготривалого конфлікту між Вірменією та Азербайджаном і припинили окупацію азербайджанських земель.

Переможний настрій прокотився країною ще в неділю. Тоді, азербайджанська армія взяла під контроль друге за важливістю місто в Нагірному Карабасі - Шушу.

Ровшен Маммадов, житель Баку:

Вітаю, вітаю всіх. Я також хотів би привітати нашого верховного головнокомандувача. Я вітаю весь тюркський світ. Вітаємо нашу армію. Чудово пережити це відчуття перемоги.

Та таку радість від перемир'я поділяють не всі сторони конфлікту.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Я ухвалив важке рішення як для мене, так і для нас усіх. Підписав угоду з президентом Росії та Азербайджану про закінчення війни. Умови перемир'я неймовірно болючі і як для мене, так і для наших людей. Рішення приймається на основі глибокого аналізу бойової ситуації та обговорення з провідними експертами в цій галузі. У нинішній ситуації це найкраще з можливих закінчень.

Угода про перемир'я викликала протести у столиці Вірменії. Сотні людей почали збиратися у центрі Єревана. Згодом - увірвалися у будівлю уряду країни. Вони вимагали видати Пашиняна. Та всю лють мітингарів відчув на собі спікер парламенту - Арат Мірзоян. Його протестувальники витягли з власної машини та жорстоко побили. Тепер він у лікарні.

Якщо якийсь лідер, Нікол Пашинян чи інший ідіот, вирішив, що зараз все закінчено, він глибоко помиляється в цьому, і весь світ помиляється.

Обурення народу викликали умови перемир'я. Згідно з якими, азербайджанська та вірменська армії зупиняються на вже займаних ними позиціях. Також офіційний Єреван зобов'язується передати під контроль Баку Агдамський і Газахський райони. А також Кельбаджарський, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський. Таку угоду вірменські протестувальники назвали "капітуляцією".

Ще одним пунктом перемир'я став російський "миротворчий контингент" у регіоні щонайменше на п'ять років. Близько 2 тисяч солдатів РФ уже спорядила до Нагірного Карабаху, а разом з ними 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки.