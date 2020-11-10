Автомобили Tesla "научились" избегать смертельной опасности (видео) [ Редактировать ]
Автопилот электрокаров Tesla научился распознавать препятствия, лежащее на пути. Об этом сообщает Electrek.
Tesla Model 3 автоматическим может объезжать помехи на трассе. Препятствие на дисплее никак не выделяется, но машина самостоятельно его объезжает.
Отмечается, что глава компании Илон Маск заметил: новое программное обеспечение может довести владельца о нужного места практически без вмешательства.
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