Помните странный угловатый Tesla Cybertruck? В прошлом году пикап от Илона Маска просто взбудоражил весь мир своим нестандартным подходом к дизайну автомобиля.

Электропикап в стиле "киберпанк" обладал одним из самых противоречивых дизайнов в автомобилестроении, которые мы когда-либо видели. Одни хвалили Tesla за смелое направление, а другие критиковали пикап за то, что он слишком громоздкий и откровенно уродливый.

Независимо от того, какой лагерь вы поддерживаете, Tesla уже несколько месяцев планирует серьезные изменения в электромобиле, которые будут представлены в декабре.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в Twitter, что мир сможет увидеть обновленный дизайн Cybertruck примерно через месяц. Маск специально не раскрыл деталей о каких-либо запланированных изменениях, чтобы подогреть интригу вокруг автомобиля.

Скорее всего Tesla поддалась давлению критиков и решила изменить футуристическую эстетику автомобиля. Дизайн Cybertruck получился смелым ответом всей автоиндустрии, но слишком радикальным. Скорее всего, электрическая новинка получит новый и более приземленный дизайн.

Основываясь на прошлых заявлениях Илона Маска, можно предположить, что финальная версия Cybertruck получится примерно на 3% легче, получит усиленную подвеску, укрепленные бронестекла и ряд улучшений "внутри".

История знает несколько примеров, которые завершились провалом, когда в этот бизнес приходил заряженный энтузиазмом изобретатель. Подобное происходило со знаменитыми DeLorean DMC-12, Edsel, TVR, Vector и даже недавним Dyson. Чтобы не повторить ошибок предшественников, Илон Маск, наверняка, откажется от амбициозных планов угловатого дизайна.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какой украинский депутат первым купит Tesla Cybertruck. В то же время Илон Маск успел нарушить правила на новом Cybertruck.