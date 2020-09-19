Полиция канадской провинции Альберта едва смогла остановить мчащуюся на скорости 150 км/ч Tesla Model S, которая убегала от преследования без водителя.

Как оказалось, водитель и пассажир в это время мирно спали на задних сидениях, пока электромобиль самостоятельно мчался по шоссе и убешал от полиции. От этого в полиции буквально опешили.

Инцидент произошел в июле 2020 года, но полиция рассказала о нем лишь сейчас, сообщает CBS News.

A man says he was driving on an interstate in Massachusetts when he noticed a @Tesla with its driver and passenger both asleep. 😮

Details: https://t.co/wwEKYiKTek pic.twitter.com/k0CYVCGyqL — NBC DFW (@NBCDFW) 10 сентября 2019 г.

Тогда полиция получила вызов о том, что Tesla Model S нарушает скоростной режим, и разоналась до скорости 140 км/ч, тогда как ограничение было в 110 км/ч.

После того, как патрульная машина включила проблесковые маячки, Tesla попыталась "удрать", разогнавшись до 150 км/ч.

Преследование Tesla Model S в Канаде - фото местной полиции

"Причиной, по которой электромобиль ускорился, заключалась в том, что автомобили, опережавшие Tesla, съехали с дороги, когда мы включили сирену и маячки. Tesla посчитала дорогу свободной и ускорилась", - объясняет сержант полиции Даррин Тернбулл в интервью CBC News.

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Водитель Tesla, 20-летний мужчина из Британской Колумбии, был обвинен в превышении скорости и получил 24-часовую приостановку лицензии за переутомление. Ему также было предъявлено обвинение в опасном вождении и создании аварийной ситуации, за что ему была вручена повестка в суд.

"Я работаю в полиции более 23 лет, и большая часть из них - в правоохранительных органах. Но от этой ситуации я потерял дар речи. Я никогда раньше не видел ничего подобного", - комментирует полицейский.

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