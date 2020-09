Полиция канадской провинции Альберта едва смогла остановить мчащуюся на скорости 150 км/ч Tesla Model S, которая убегала от преследования без водителя.

Как оказалось, водитель и пассажир в это время мирно спали на задних сидениях, пока электромобиль самостоятельно мчался по шоссе и убешал от полиции. От этого в полиции буквально опешили.

Инцидент произошел в июле 2020 года, но полиция рассказала о нем лишь сейчас, сообщает CBS News.

A man says he was driving on an interstate in Massachusetts when he noticed a @Tesla with its driver and passenger both asleep. 😮

