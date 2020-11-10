Медицинский препарат "Ремдесивир", который применяется для лечения больных COVID-19, начали распределять по украинским больницам. Данный препарат используют в США и европейских странах.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

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"Сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", - подчеркнул Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 тысяч флаконов.

Также мы писали о том, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.