Лечение COVID-19: в Украине начали распределять "Ремдесивир" [ Редактировать ]
Медицинский препарат "Ремдесивир", который применяется для лечения больных COVID-19, начали распределять по украинским больницам. Данный препарат используют в США и европейских странах.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.
"Сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", - подчеркнул Степанов.
Ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 тысяч флаконов.
Также мы писали о том, что в США одобрили первый препарат для лечения коронавируса.
по теме
Наскільки висока ймовірність повторних заражень коронавірусом, чи справді вдруге хвороба протікає важче, та які ще загрози приховує у собі маловивчений COVID-19?
Это на 6,8 тыс. больше, чем в сентябре
При этом около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания
Специалист рассказала, что необходимо делать, чтобы ускорить выздоровление
Ситуация с коронавирусом крайне напряженная